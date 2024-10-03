"عنصري ضد المرأة أم تعادي المثليين؟".. الكاميرات تلتقط محادثة غريبة بين يامال وثنائي برشلونة!

موقف محرج للثلاثي

هل أنتم أكثر عنصرية أم كارهين للمثلية؟ سؤال غريب للغاية خرج به مارك كاسادو لاعب برشلونة وانتشر سريعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

القصة تعود إلى المباراة التي خسرها الفريق الكتالوني أمام أوساسونا 4/2 مطلع هذا الأسبوع، والتي التقطت خلالها كاميرات شبكة "دازن" المحادثة المثيرة بين كاسادو وزميليه في برشلونة لامين يامال وأليخاندرو بالدي.

الأمر بدأ بتعليق من يامال حول أحذية كاسادو الرياضية، وقال له:"حذائك جميل"، مما دفع بالدي للتدخل من أجل السخرية من زميله مضيفًا:"أنت لا تخلع هذا الحذاء أبدًا، حتى في صالة الألعاب الرياضية،رغم كسبك الكثير من المال الآن، لديك سمعة سيئة بأنك فأر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعدها عاد كاسادو للمشهد بالجملة الأغرب:"حسنًا، كل شخص لديه سمعة، هل أنت أكثر عنصرية ضد المرأة أم معادٍ للمثليين؟، وهو الأمر الذي دفع الثنائي للضحك وهما يشعران بالإحراج.

وتوجه إلى الكاميرا قائلًا إنه سيقوم بتصوير هذا المشهد بشكل حصري، قبل أن يتدخل يامال من جديد مشيرًا إلى بابلو توري الذي كان ممسكًا بهاتفه، حيث قال عنه:"لديه صديقة الآن، إنه في حالة حب".

جدير بالذكر أن سؤال هل أنت عنصري ضد المرأة أم معادٍ للمثليين، هو سؤال يتم طرحه بشكل مستمر في البرنامج الإسباني "لا ريفويلتا"، حيث يقوم المقدم الكوميدي ديفيد برونكانو بتوجيهه لضيوفه من أجل إحراجهم بقدر الإمكان.