موعد جديد لعودة لامين يامال.. وبرشلونة يحسم سفره إلى السعودية

متى يعود؟

تلقى برشلونة نبأ سعيدًا بشأن إصابة نجم الفريق لامين يامال، ما فتح الباب أمام "عودته سريعًا إلى الملاعب" ولحاقه بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتعرض يامال لإصابة في أحد أربطة الكاحل الأيمن أمام ليجانيس، وكان من المتوقع غيابه نحو 4 أسابيع، ما يهدد مشاركته في السوبر الذي ينطلق يوم 8 يناير المقبل.

وذكرت تقارير أن يامال سيكون ضمن قائمة الفريق الكتالوني، التي ستسافر إلى السعودية لخوض السوبر الإسباني، إلا أن مشاركته في نصف النهائي أمام أتلتيك بيلباو "غير واضحة".

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لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن الجناح الكتالوني يشعر بحالة جيدة جدًا في كاحله، ويرى أنه "سيتدرب مع المجموعة قريبًا، ليكون جاهزًا أمام بيلباو".

وأوضحت: "عاد يامال إلى برشلونة اليوم السبت، بعد إجازة قصيرة في دبي، محاطًا بعائلته وأصدقائه، لكنه لم يهمل عملية التعافي، إذ عمل مع أخصائي علاج طبيعي من النادي وكان على اتصال بطبيب الفريق".

وختمت: "سيتم فحص كاحل يامال غدًا، علمًا بأنه سيواصل عملية التعافي بشكل فردي، لكنه نظرًا لعدم شعوره بأي ألم الآن، فإن الفكرة هي أن يتمكن من الانضمام إلى التدريب الجماعي قريبًا".