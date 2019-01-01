لامين ديابي يعترف بسرقة ساعة زميله في نيس

اعترف لاعب نيس لامين ديابي، بسرقة ساعة زميله في الفريق كاسبرج دولبرج، وذلك بعد 24 ساعة من اتهامه بالسرقة من قبل النادي.

وتكتم صاحب الـ18 عامًا على جريمته، منذ أن فعلها منتصف سبتمبر الماضي، تحديدًا يوم 16، عندما قال القادم من أياكس أمستردام الصيف الماضي، إنه تعرض لعملية سرقة، بفقدان ساعته الشخصية، التي تُقدر قيمتها بنحو 62.000 دولار.

وأرجع ديابي سبب ما فعله مع زميله، لشعوره بالغيرة، لرؤية دولبرج يخطف الأضواء في وقت قياسي، بينما هو يعاني الأمرين مع لعنة الإصابة.

وقال في بيان نشره عبر حسابه على تويتر "بعد أيام من العاصفة الإعلامية غير المسبوقة ضدي، قررت أن أتحدث عبر منصتي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "أود الاعتذار لجماهير النادي، لقد دعموني وتعاملوا معي بشكل لطيف منذ بدايتي الاحترافية، أردت بكل فخر واعتزاز تقديم أفضل ما لدي بقميص نادي طفولتي الموسم الماضي، لقد عانيت كثيرًا بسبب سوء حظي مع الإصابات لعدة أشهر وتعقدت عودتي بعد حصولي على بطاقة حمراء في مباراة مع فريق الشباب".

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وتابع "لقد أثر ذلك على ذهني ووضعي الصعب مقارنة مع النجاح والهالة على كاسبر زميلي في الفريق، فعلت ذلك من دون أي سبب، ربما بسبب الغيرة بدلاً من محاولة القتال على أرض الملعب لإشعال المنافسة على المركز، تصرفت بحماقة معه".

الجدير بالذكر أنه بعد تأكد النادي الفرنسي من عملية السرقة، قامت الإدارة بطرد لامين وفسخ التعاقد معه.