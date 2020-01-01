لامبارد يؤكد إصابة كانتي بأوتار الركبة

إصابة جديدة لنجولو كانتي وضربة جديدة لتشيلسي ولامبارد

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي أن متوسط الميدان الدولي الفرنسي نجولو كانتي تعرض لإصابة على مستوى أوتار الركبة.

ويحل تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس مساء الغد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت الذي يخوض فيه تشيلسي معركة كبيرة من أجل حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، تتزايد متاعبه بإصابة جديدة.

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وفي هذا السياق أعلن فرانك لامبارد أن نجولو كانتي لن يشارك في مباراة الغد أمام كريستال بالاس بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وقال لامبارد إن كانتي يعاني من إصابة على مستوى أوتار الركبة، ثم أعرب عن تمنياته بأن تكون الأمور بسيطة وألا تتجاوز فترة غيابه أسبوعًا أو نحو ذلك.

وأضاف حول بقية الإصابات: "كوفاسيتش تدرب معنا اليوم لكنه غير جاهز لهذه المباراة، آمل أن تكون المباراة الأخيرة التي يغيب عنها، وتوموري ما زال غير جاهز، كان لديه انتكاسة صغيرة في التدريبات الأخيرة، نأمل أن يكون جاهزًا الأسبوع المقبل"

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يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث ونقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.