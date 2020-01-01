لامبارد: خطأ كيبا فادح والطرد صحيح

تصريحات لامبارد عقب خسارة تشيلسي من ليفربول

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن الخسارة أمام ليفربول تشعره بالإحباظ ولكنها يجب أن تكون درسًا مهمًا للمواعيد المقبلة..

وحقق ليفربول فوزًا هامًا على مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في مواجهة جمعت بينهما لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ملعب ستامفورد بريدج أولى مباريات تشيلسي على ملعبه في الموسم الجديد، ليتلقى خسارة هناك لأول مرة منذ 13 عامًا أمام حامل اللقب.

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وعقب المباراة، قال فرانك لامبارد المدير القني لنادي تشيلسي عبر بي بي سي إن حالة الطرد التي حدثت بنهاية الشوط الأول كانت محل شك ومن الممكن أن تحتسب أو لا، ولكنها صحيحة وليست ظلمًا.

وأضاف: ".بالنسبة للفرص، كان الشوط الأول متكافئًا للغاية، البطاقة الحمراء غيرت وجه المباراة، وهذا أجبرني على تغيير ما كنت أقوم به في الشوط الأول، أجبرني على إجراء تعديل في الخطة وإقحام مدافع إضافي"

وتابع: "خطأ كيبا؟ خطأ فادح وواضح وعندما تفكر في الشوط الأول دون خطأ ومع تسجيل ضربة الجزاء فإننا سننهي المباراة بالتعادل 1-1، أنا في الواقع أكثر سعادة على مستويات كثيرة مما كنت عليه بعد مواجهة برايتون الإثنين الماضي"

وأردف: "لقد أظهرنا شخصية مميزة وما ظهر من اللاعبين اليوم يجعلني فخورًا بهم، لقد كان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل لولا الظروف التي فرضت علينا أشياء لم نكن نريدها من البداية"

وأكمل: "اعتقدت أننا يمكن أن نرتقي إلى مستوى أعلى في الملعب وكنا سنفعل ذلك في حال أكملنا المباراة بـ 11 لاعبًا،. كنت مهتمًا بكيفية الدفاع عن منطقة الجزاء، في الشوط الأول كنا بارعين في القيام بذلك لكن البطاقة الحمراء غيرت مجرى المباراة بالكامل"

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يذكر أن تشيلسي قد تكبد هزيمته الأولى في المباراة الثانية، بينما حقق ليفربول انتصارًا هامًا بهدفين يرفع به رصيده إلى 6 نقاط في رحلة الحفاظ على لقبه كبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.