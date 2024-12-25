يامال في الصدارة..

قدم لاعبو أكاديمية لاماسيا أوراق اعتمادهم مع برشلونة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

ويتصدر خريجي لاماسيا في برشلونة، النجم لامين يامال، صاحب الـ17 عامًا، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، وكذلك الوجوه الجديدة، مثل جيرارد مارتن ومارك برنال وهيكتور فورت.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد زات القيمة السوقية للاعبي الفريق الأول في برشلونة من خريجي أكاديمية لاماسيا بمقدار 193 مليون يورو، منذ شهر ديسمبر 2023 (أي قبل عام واحد).

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وأوضحت أنه وفق موقع ترانسفير ماركت، فإن 17 لاعبًا من خريجي الأكاديمية الموجودين هذا العام في تشكيلة برشلونة، أو الذين ينتمون للفريق الرديف وشاركوا بالفعل مع الفريق الأول، زادت قيمتهم مجتمعة بمقدار 193.2 مليون يورو".

ولفتت إلى أن "لامين يامال قُدّرت قيمته العام الماضي بـ60 مليون يورو، قبل أن ترتفع إلى 150 مليونًا في الوقت الحالي، كما أن باو كوبارسي كان يقيّم بـ 1.5 مليون يورو في ديسمبر 2023، وتبلغ قيمته الآن 40 مليون يورو".

وختمت: "صعود هائل آخر في 2024 يحمل اسم فيرمين لوبيز، كان تقييمه العام الماضي 15 مليون يورو، لكنه الآن أصبح بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب لاعبين آخرين زادت قيمتهم بمعدلات أقل".