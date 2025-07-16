(لاليجا فانتازي) تطلق النسخة العربية لتتجاوز الحدود وتصل إلى ملايين المشجعين

بعد موسم ناجح شهد تسجيل أكثر من 3 ملايين مستخدم جديد، أصبح التطبيق متاحاً الآن باللغة العربية

تطلق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، النسخة العربية من لعبتها الرسمية (لاليجا فانتازي) لموسم 2026/2025، مما يعزز التزامها بالانتشار الدولي والابتكار.

تتميز لعبة (لاليجا فانتازي) بأفضل نظام تسجيل نقاط قائم على إحصائيات حقيقية ومفصلة، مما يضمن منافسة عادلة ودقيقة. كما تقدم تجربة لعب فريدة، تتيح للمستخدمين إدارة فرقهم والتنافس مع المشجعين الآخرين.

وأصبح بإمكان المشجعين في العالم العربي الاستمتاع الآن بالفانتازي اللعبة الرسمية الوحيدة من لاليجا، والمترجمة بالكامل إلى اللغة العربية، وذلك بمجرد تغيير لغة هواتفهم المحمولة إلى العربية، مما يتيح لهم الوصول إلى أفضل اللاعبين في دوري لاليجا إي إيه سبورتس.

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وبهذا الصدد، صرّح ألفريدو برميخو، مدير الاستراتيجية الرقمية في لاليجا: "مع إطلاق لعبة (لاليجا فانتازي) باللغة العربية، نخطو خطوة أخرى نحو لاليجا عالمية ورقمية بشكل أكبر. هدفنا هو تمكين المشجعين من أن يعيشوا لاليجا بطريقة بطريقةٍ فعّالةٍ دون حواجز لغوية".

وأضافت مايتي بينتورا، مديرة مكتب لاليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يعزز هذا الإطلاق التزامنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي سوق استراتيجية للاليجا. وبعد النجاح الذي حققه حسابنا العربي على تيك توك، الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي ويضم الآن 1.4 مليون متابع، تُعدّ هذه خطوة أخرى تُقرّبنا من جمهورنا العربي".

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بميزات البريميوم، مثل اختيار قادة الفرق، واستخدام اللاعبين البدلاء، وأدوات المدرب، واختيار التشكيلة المثالية. تُثري هذه الخيارات اللعبة، وتمنح تجربة إدارة فريق أكثر استراتيجية.

خيارات لعب تناسب أي مدير فني

يقدم التطبيق تجربة متنوعة من خلال أربعة خيارات لعب مصممة خصيصاً لتناسب مختلف تفضيلات المستخدمين:

فانتازي لاليجا الخاص – قم بإنشاء دوري مع أصدقائك واختر بين الإصدار العادي أو البريميوم، حيث يقدم الأخير ميزات حصرية. فانتازي لاليجا العام – تنافس مع مستخدمين آخرين في دوريات مرتبطة بالرعاة مع جوائز خاصة. لاليجا فانتاستيكا – كوّن فريقك المثالي في كل جولة بميزانية محدودة. تحدي الفانتازي (حدث أسبوعي) – اختر تشكيلة من اللاعبين من "مباراة الأسبوع" وتنافس على الجوائز.

تجربة بريميوم مع ميزات البريميوم

لعبة (لاليجا فانتازي) مجانية لجميع المستخدمين، وتوفر وصولاً كاملاً إلى جميع خيارات اللعب. ولمن يبحث عن تجربة أكثر تطوراً، تتيح خيارات الشراء المتكاملة مزايا استراتيجية.

لاليجا فانتازي في موسم 2025/2024: موسم تحطيم أرقام قياسية

حققت لعبة (لاليجا فانتازي) إنجازات غير مسبوقة في الموسم الماضي: