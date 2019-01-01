لاكازيت: نابولي ليس فريق إيطالي مُعتاد

المواجهة الأقوى في الدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حث المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال الإنجليزي، زملائه بعدم الاستهانة بقدارت نابولي الإيطالي، قبل لقاء الغد في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسيخوض الفريقان مباراة الذهاب في ملعب الإمارات قبل التحول في الإياب إلى ملعب سان باولو معقل البارتينوبي.

وأكد لاكازيت أن نابوليس ليس مثل الفرق الإيطالية المُعتادة في المؤتمر الصحفي قائلاً: "نابولي فريق قوي، تكتيكي، ليس بالطريقة الإيطالية المعتادة، لكن يملكون فنيات وجودة أيضًا، الموسم الماضي فشلنا في الوصول للنهائي ولكن في الموسم الحالي نريد المواصلة".

وتابع: "نحن نعرف أننا نكون أفضل في ملعبنا عن خارجه، وهذا مهم لنا، نحن نعرف هذا، ونريد تقديم نتيجة جيدة".

⭕️ قد لا يكون هذا هو الوقت الأنسب لجماهير برشلونة لكي نذكرهم بهذا الحدث

لكن هذا هو الحال 🤷‍♂️

منذ عام بالتمام والكمال، ذئاب روما قاموا بإقصاء برشلونة من ربع نهائي الأبطال بعد مباراة إعجازية لـ رفاق "مـــانــولااااااااااااس" 🐺



(🎥: @ASRomaArabic)pic.twitter.com/Blcxb0r3vB — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

ويعاني أرسنال الموسم الحالي من النتائج خارج قواعده، بتحقيق الفوز في 9 من أصل 21 في جميع المسابقات.

ورد لاكازيت عن علاقته بالجابوني إيمريك بيير أوباميانج وكذلك مسعود أوزيل: "أوبا لاعب جيد، نلعب جيدًا سويًا، أود أن ألعب مع جميع اللاعبين، أوزيل قائد، أحيانًا يقوم بأشياء لا يجب القيام بها، الأحد الماضي لعبنا بشكل سيء، ولم ننفذ تعليمات المدير الفني".

وأتم: "في ملعبنا، لدينا جماهيرنا، ونلعب بثقة أكبر، وبعض الأيام لا نلعب بنفس الطريقة".

وكان أرسنال قد تخطى عقب استاد رين بصعوبة بالفوز في الإياب بثلاثية نظيفة، بعد الخسارة في فرنسا بنتيجة 3-1.