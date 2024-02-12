رغم الخروج المبكر .. لاعب وحيد يحفظ "ماء وجه" السعودية في تشكيل الأفضل لكأس آسيا 2023

نجوم قطر يسيطرون وثنائي الأردن يزين التشكيل المثالي..

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين، تشكيل الأفضل خلال كأس آسيا قطر 2023، الذي أسدل الستار عليه أول أمس السبت.

المنتخب القطري - مستضيف البطولة - خطف اللقب لصالحه بعد الفوز أمام نظيره الأردني بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد لوسيل، ليحصد العنابي اللقب للمرة الثانية على التوالي.

بالطبع سيطر لاعبو العنابي على التشكيل محتلين أربعة مراكز عن طريق مشعل برشم، لوكاس مينديز، حسن الهيدوس وأكرم عفيف.

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أما طرف النهائي الآخر؛ النشامى، فقد فرض ثنائي منهم فقط أنفسهم على التشكيل؛ هما عبدالله نصيب ويزن النعيمات.

لكن المثير في الأمر هو اختيار مدافع السعودية علي البليهي، الذي ودع منتخب بلاده البطولة من دور الـ16 بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم (قطر).

في الدفاع: عبدالله نصيب (الأردن) - علي البليهي (السعودية) - لوكاس مينديز (قطر).

في الوسط: مهدي قائدي (إيران) - كريج جودوين (أستراليا) - حسن الهيدوس (قطر) - لي كانج-اين (كوريا الجنوبية).

في الهجوم: أكرم عفيف (قطر) - أيمن حسين (العراق) - يزن النعيمات (الأردن).