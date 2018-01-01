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كأس العالم للأندية

لاعب ويلنجتون: لا يهمنا عامل الأرض والجمهور أمام العين

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Hagen Hopkins/Getty Images
ويلنجتون النيوزلندي يحل ضيفاً على العين في افتتاح كأس العالم للأندية

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد جستن جيلي، لاعب ويلنجتون النيوزلندي، أن عامل الأرض والجمهور في مباراة فريقه أمام العين في افتتاح كأس العالم للأندية، لا يهم الفريق النيوزلندي.

ويلعب تيم ويلنجتون، امام العين في افتتاح كأس العالم للأندية، مساء غد الأربعاء على استاد هزاع بن زايد.

وقال جيلي في المؤتمر الصحفي للقاء: "الأمور تسير بشكل جيد داخل النادي، لقد أمضيناً وقتاً رائعاً في أبو ظبي، نحن على أتم استعداد للبطولة".

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وتابع: "اللعب على أرض العين وأمام جمهور، لا يمثل ضغطاً بالنسبة لنا، نحن جاهزون للبطولة ونعمل بجد طيلة الوقت".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الكل يدرك ان مثل تلك المباريات لا تقبل القسمة على اثنين، ولذلك علينا بذل المزيد من الجهد، للتقدم في البطولة".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة العين وتيم ويلنجتون، يواجه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 15 ديسمبر.

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