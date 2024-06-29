بدون تردد .. لاعب منتخب فرنسا يقول لا في وجه العروض السعودية!

قرر على الفور إغلاق الباب والبقاء في أوروبا

أغلق أحد نجوم الدوري الإيطالي، الأبواب نهائيًا في وجه العروض السعودية التي تطارده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، المختص بسوق الانتقالات في أوروبا، أن الفرنسي بنجامين بافارد، لاعب إنتر، رفض عروضًا مقدمة له من الدوري السعودي دون تردد.

وقال رومانو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "تواصلت عدة أندية الدوري السعودي للمحترفين مع وكلاء بنجامين بافارد في الأسابيع الأخيرة، لكنه قرر على الفور إغلاق الباب".

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وأضاف: "بافارد البالغ من العمر 28 عامًا، أعلن موقفه بصراحة من البداية ورفض فتح أي محادثات مع أندية الدوري السعودي".

وانتقل بافارد إلى إنتر في صيف 2023 قادمًا من بايرن ميونخ، مقابل 30 مليون يورو، حيث يمتد عقده مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2028.

ونجح الظهير الفرنسي في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لإنتر، حيث لعب خلال الموسم المنصرم 31 مباراة، حيث قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه، ولم يسجل أي هدف.