لاعب مقابل ثلاثة .. برشلونة مستعد للتضحية من أجل بديل بوسكيتس!

برشلونة لازال يبحث عن بديل بوسكيتس...

إدارة برشلونة، لازالت عازمة على التعاقد مع لاعب بمستوى مميز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس الذي رحل عن الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الماضي.

ولم تتمكن إدارة الفريق الكتالوني، من تحقيق هدفها بسبب المشاكل المالية التي يمر بها النادي، وبحسب ما ذكرته صحيفة "إل ناسيونال"، فإن برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب نيوكاسل برونو جيماريش، لسد فراغ رحيل بوسكيتس.

وتعتمد إدارة برشلونة في الوقت الحالي على الصفقات المجانية، أو التبادلية لتعزيز صفوها، ووفقًا للتقرير الإسباني، فإن إدارة البلوجرانا، قررت التعاقد مع اللاعب البرازيلي، في صفقة تبادلية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة، مستعدة للتخلي عن الثلاثي، جول كوندي، أندرياس كريستينسن، بالإضافة إلى رافينيا، للتعاقد مع جيماريش صاحب الـ 26 عامًا.

وستكون العقبة الوحيدة في طريق برشلونة، لضم جيماريش، هي معاناة نيوكاسل من مشاكل اللعب المالي النظيف، فتسعى إدارة الفريق الإنجليزي لبيع لاعبها والحصول على مبلغ مالي يساعد في حل تلك الأزمة، مما يصعب مهمة الفريق الكتالوني.