لاعب مفاجأة وتجاهل فريقًا كاملًا .. إبراهيموفيتش يختار تشكيل الأفضل من زملائه السابقين

سارة عطية
Zlatan Ibrahimovic AC Milan 2023Getty
زلاتان إبراهيموفيتشميلانالدوري الإيطالي - سيري آ

ما تشكيل إبراهيموفيتش لأفضل لاعبين خلال مسيرته؟

اختار زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق ميلان نفسه في تشكيلة "All Time XI" لأفضل لاعبين لعب معهم خلال مسيرته.

وأعلن إبراهيموفيتش، اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 41 عامًا، على ملعب سان سيرو بعد المباراة الأخيرة لناديه في الدوري الإيطالي.

وتوج النجم السويدي خلال مسيرته بلقب الدوري ثماني مرات على التوالي مع أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلانو وبرشلونة وميلان، وفاز بأربعة ألقاب أخرى في الدوري مع باريس سان جيرمان.

وساعدته عودته مجددًا إلى ميلان في مساعدة الفريق الإيطالي على التتويج بلقب الدوري الأول له منذ 11 عامًا.

وعبر شبكة "Sky Italia" كان إبراهيموفيتش صريحًا واختار نفسه دائمًا في تشكيلة اللاعبين الأفضل الذين لعب معهم بمسيرته.

ولم تضم قائمة إبراهيموفيتش أي لاعب من فريق مانشستر يونايتد، وكانت أكثر المفاجأت هو تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالقائمة رغم سوء العلاقة بين الثنائي.

واختار نجم ميلان جانلويجي بوفون، في حراسة المرمى ودفاعًا كل من ليليان تورام وتياجو سيلفا وأليساندرو نيستا وماكسويل، وخط الوسط يتكون من باتريك فييرا وتشافي وبافل نيدفيد، وفي الهجوم الثلاثي ميسي وإبراهيموفيتش ورونالدينيو.

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