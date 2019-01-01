لاعب قطر: مباراة اليابان هي الأهم في تاريخ الجيل الحالي

المنتخب القطري على موعد مع صناعة التاريخ مساء اليوم في نهائي كأس آسيا أمام اليابان

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عصام ماديبو، لاعب المنتخب القطري ان مباراة منتخب بلاده مساء اليوم، أمام نظيره الياباني في نهائي كأس آسيا، هي أهم مباراة في تاريخ الجيل الحالي للعنابي.

وقال ماديبو في تصريحات صحفية: "كل لاعب في المنتخب، ينظر إلى مواجهة اليابان على أنها الأهم في تاريخه الكروي، خاصة أنه النهائي الأول للمنتخب في كأس آسيا".

وواصل: "نحن في قمة تركيزنا للقاء، وجاهزون تماماً من أجل بذل أفضل ما لدينا لتحقيق الفرصة التاريخية، كل لاعب يتمنى بالتأكيد المشاركة، ولكن لا يهمنا هذا الأمر، المهم لدينا هو أن نحقق البطولة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سنلعب أمام المنتخب الياباني، الذي لديه خبرة كبيرة في النهائيات، الفوز عليه ليس مستحيلاً، لقد حققنا الفوز على أكثر من منتخب، الحلم بتحقيق البطولة هو حق مشروع لنا".

الجدير بالذكر أن المنتخب الياباني، حصل على لقب كأس آسيا في أربع مناسبات من قبل.