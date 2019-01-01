لاعب شباب الأهلي يكشف عن طموح فريقه في الموسم القادم

لاعبو شباب الأهلي يفكروا في الموسم القادم بعد تحقيقهم كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف عبد العزيز هيكل، لاعب شباب الأهلي دبي المتوج بلقب كأس رئيس الدولة عن طموح فريقه في الموسم القادم، بعد فوز فريقه ببطولة الكأس.

وشارك هيكل في فوز شباب الأهلي بلقب الكأس مساء الأمس على حساب الظفرة، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هزاع بن زايد.

وقال هيكل في تصريحات إعلامية: "بطولة ثانية في الموسم، بكل تأكيد ستفرحنا وستعطي الفريق دفعة معنوية للموسم القادم".

وواصل: "لدينا طموح كبير في الموسم القادم، وهو المنافسة على بطولة الدوري وكاس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، والمشاركة الجيدة في البطولة الآسيوية".

وحول مستوى أحمد خليل قائد الفريق، قال هيكل: "خليل يرد على المنتقدين في الملعب، من فرصة واحدة يستطيع أن ينهي اللقاء لفريقه".

🚨 انتهت ... فرسان فزاع أبطال كأس رئيس الدولة بعد التغلب على الظفرة بهدفين لهدف✨



🏆 البطولة التاسعة لشباب الأهلي في كأس رئيس الدولة -وهو للعلم رقم قياسي- 🇦🇪👏



📊 البطولة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعد كأس الخليج العربي 👌



تهانينا لـ فرسان فزاع @Shabab_AlAhliFC 🙏 pic.twitter.com/1rMsDhv0Fq — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 29, 2019

وحقق شباب الأهلي، بطولة كأس الخليج العربي منذ أسابيع بعد فوز على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي يحتل المركز الثاني، في جدول الدوري الإماراتي برصيد 44 نقطة، خلف الشارقة المتصدر برصيد 52 نقطة بعد لعب 22 مباراة.