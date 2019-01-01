لاعب شباب الأهلي: الدوري في الملعب يجب علينا مواصلة القتال

الصراع في الدوري الإماراتي يشتد بين الشارقة وشباب الأهلي دبي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد محمد جابر، لاعب فريق شباب الأهلي دبي أن فريقه يجب عليه مواصلة الانتصارات والضغط على الشارقة، إذا أراد تحقيق لقب البطولة.

ويستعد شباب الأهلي لمواجهة بني ياس يوم الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري على ملعب راشد.

وقال جابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " بني ياس فريق متطور يقدم كرة قد جميلة، أتمنى أن نؤدي أمامه مباراة جيدة ونحقق النتيجة المطلوبة".

وواصل: " موسمنا يعتبر ناجحاً بكل المقاييس، حققنا بطولتين، وطالما الدوري لا يزال في الملعب يجب علينا مواصلة القتال حتى النهاية".

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(📸: IG\premierleague) pic.twitter.com/EQOQhpSfHH — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 13, 2019

ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الشارقة المتصدر، مع تبقى مباراتين حتى نهاية المسابقة.

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي سيلعب أمام بني ياس ثم الفجيرة في الجولة الأخيرة من المسابقة، بينما يلعب الشارقة أمام الوحدة ثم الإمارات في الجولة الختامية.