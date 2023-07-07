لاعب ريال مدريد السابق يكشف كيف أنقذ زين الدين زيدان مسيرته الكروية!

البرازيلي يدين لزيدان كثيرًا

كشف أبنير فيليبي لاعب ريال مدريد السابق والذي قضى تجربة في فريق الكاستيا، أن زين الدين زيدان هو المسؤول عن مسيرته الكروية الاحترافية كما هي، بعد أن أقنعه الفرنسي بالتمسك بهذه الرياضة.

أمضى أبنير أربع سنوات في ريال مدريد (2014-2018) ،ووصل إلى فريق كاستيا قبل أن يغادر إلى إستوريل البرتغالي.

ومنذ ذلك الحين، واصل اللعب مع كوريتيبا وأتلتيكو باراناينسي وأجوا سانتا في موطنه الأصلي البرازيل أيضًا ، وعاد إلى البرتغال والآن يلعب في بلجيكا مع فريق مولنبيك.

كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا والذي يشارك في مركز الظهير الأيسر على أعتاب الفريق الأول في ذلك الوقت، لكن ثلاث إصابات خطيرة في الركبة متتالية أعاقت تقدمه، وقد أخبر أبنير صحيفة “ماركا” أنه كان على وشك التقاعد مبكرًا.

وقال: "كنت في التدريب وتعرضت للإصابة، في تلك اللحظة شعرت بخطورة الإصابة، ذهبت لغرفة الملابس وفكرت في الاعتزال مع صعوبة التعافي والوقت المستغرق لذلك".

لكنه أكمل: "في ذلك الوقت استدعاني زيدان (مدرب الكاستيا) إلى مكتبه، وتحدث إلي وأخبرني أنه لا ينبغي أن أتقاعد، وأنني صغير جدًا وأمامي طريق طويل أمامي، هذا القرار كان له نسبة لا يستهان بها من التأثير على مسيرتي الكروية".