لاعب دورتموند السابق ينتقد تصرفات جماهير شالكه والسلطات تفتح تحقيقاً

لافتة أثارت جدلاً كبيراً من جماهير شالكه في ديربي الرور

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض مارك بارترا، لاعب ريال بيتيس الحالي وبوروسيا دورتموند السابق، اللافتة التي رفعها جماهير شالكه في ديربي الرور بحق أحداث 2017 وطالب بمعاقبة أصحابها.

وانتصر شالكه على مضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-2 ، ولكن تصرفات جماهيره السلبية خطفت الأنظار بعد رفع لافته تطالب بالإفراج عن صاحب الهجوم الإرهابي على حافلة الفريق قبل عامين، بالإضافة لإصابة جادون سانشو، لاعب دورتموند، بمقذوفة.

وقال بارترا عبر تويتر: "أمر غير مقبول وحزين، أتمنى أن تتخذ السلطات اللازم، هناك فارق بين التنافس وعداوة فريقين وطلب الإفراج عن شخص تلاعب بأرواح 28 شخصاً".

Intolerable, inaceptable y triste. Espero que la autoridad pertinente tome las medidas adecuadas ante este hecho. Una cosa es la rivalidad en el fútbol y otra es pedir libertad de alguien que jugó con la vida de 28 personas. https://t.co/Ug8bc1Fa2B — Marc Bartra (@MarcBartra) April 27, 2019

وكان بارترا قد أصيب في واقعة الاعتداء على حافلة دورتموند قبل لقاء موناكو بربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017، وأجرى جراحة على مستوى اليد.

8 ألقاب دوري للمقاتل أورتورو! ⚔️ pic.twitter.com/AXhBDxBqj8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 28, 2019

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وعلى نفس الصعيد، فتحت السلطات الألمانية تحقيقاً بخصوص واقعة إصابة سانشو بولاعة من قبل جماهير شالكه أثناء احتفاله بهدف الفريق الأول.

وألقت الشرطة القبض على 13 شخصاً ووجهت لهم تهمة العنف وحيازة أسلحة وألعاب نارية في مدرجات "سيجنال إيدونا بارك" في مباراة الديربي.

ويمر شالكه بموسم سلبي باحتلاله المرتبة الخامسة عشر برصيد 30 نقطة بعد مرور 31 جولة من البوندسليجا.