لاعب حسنية أغادير يخلف حمد الله في المنتخب المغربي

الجهاز الفني للمغرب يستقر على بديل عبد الرزاق حمد الله

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية مغربية، إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير المغربي، سيكون بديلاً لعبد الرزاق حمد الله في قائمة أسود الأطلس بكأس أفريقيا.

وخرج حمد الله من قائمة المنتخب المغربي، بعدما غضب من طريقة التعامل في المعسكر، وغياب الروح الجماعية عن المعسكر.

وشارك مهاجم النصر السعودي، في المباراة الودية لمنتخب بلاده بالأمس أمام جامبيا والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

تقارير: عبد الرزاق حمد الله يغادر معسكر المغرب

وقرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينار، ضم لاعب حسنية أغادير، واستبداله مكان حمد الله الذي أكد الجهاز الطبي للمنتخب المغربي أنه مصاب وسيخضع لكشف طبي لمعرفة حالته.

ويستعد المنتخب المغربي، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر يوم الجمعة 21 يونيو، حيث يلعب أسود الأطلس في المجموعة الرابعة برفقة كلاً من ساحل العاج، وجنوب أفريقيا، وناميبيا.