لاعب بني ياس: يجب تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها أمام الإمارات

يوسف جابر يتحدث عن مواجهة الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد يوسف جابر، لاعب فريق بني ياس، على أنه سعيد بالهدف الذي سجله في مرمى الإمارات، ليقود به فريقه لانتصار مهم.

جابر سجل هدفًا في انتصار فريقه بني ياس على الإمارات، جاء في الدقيقة 63 من زمن المباراة عن طريق رأسية.

يوسف جابر قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة "أبو ظبي الرياضية": "وقعنا اليوم في العديد من الأخطاء أمام الإمارات، يجب تصحيحها مستقبلًا".

وعن قوة المنافس الإمارات، قال يوسف جابر: "نادي الإمارات يبحث عن النقطة من أجل الهروب من الهبوط، واستغل العديد من الأخطاء التي سنصححها الفترة المقبلة".

واختتم يوسف جابر تصريحاته، مشددًا على أنه يجب على فريقه أن يصحح جميع الأخطاء التي وقع فيها خلال الفترة القادمة.

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بني ياس حقق الفوز على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 19 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.