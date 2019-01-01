لاعب برشلونة يقترب من مزاملة إنييستا وفيا في الدوري الياباني

هل يرحل لاعب برشلونة الشاب إلى الدوري الياباني؟

يقترب سيرجي سامبر، لاعب برشلونة، من الاجتماع مرة أخرى بثنائي البلوجرانا السابق، ديفيد فيا وأندريس إنييستا، في فيسيل كوبي الياباني.

سامبر لعب 33 دقيقة فقط مع برشلونة خلال الموسم الجاري إلا أنّ الإصابات تلاحقه باستمرار.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ هيروشي ماكيتاني، رئيس فيسيل كوبي وشركة راكوتين الراعي الرسمي للنادي الكتالوني، تواجد في برشلونة مؤخرًا.

وأوضحت أنّ ماكيتاني تحدث مع سامبر للانضمام إلى الدوري الياباني، إذ ينتهي عقده في يونيو المقبل ولا يوجد خطة للتمديد.

راموس قد يغيب اليوم عن مواجهة برشلونة بسبب إصابة تعرض لها في مباراة كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء الماضي بعد تدخل قوي من كاسيميرو.💢 pic.twitter.com/YGq1DGlUtD — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

صاحب الـ 24 عامًا لعب للفريق الأول في 2016 ولكنّه أعير مرتين إلى غرناطة ولاس بالماس وتعرض للإصابة أكثر من مرة.

برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج وصعد كارلوس آلينا كما يخطط لإشراك ريكي بويج في الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.