لاعب برشلونة السابق: لم أهتم لدقائق اللعب لأنني مليونير

أليكس سونج لاعب برشلونة السابق يؤكد أنه لم يهتم بعدد الدقائق التي لعبها مع النادي بسبب راتبه الكبير.

أكد النجم الكاميروني أليكس سونج لاعب برشلونة و آرسنال السابق أنه لم يكن يهتم لعدد الدقائق التي يحصل عليها في صفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن راتبه الكبير في صفوف برشلونة جعله يتغاضى عن كل شيء آخر.

وقال سونج: أول عقد احترافي لي كنت اقبض من خلاله 15 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، لكم أن تتخيلوا كم النشوة التي كنت أشعر بها، كنت مجرد لاعب شاب تحول من الحصول على 4 آلاف لـ 15 ألف دفعة واحدة".

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وأضاف: "عندما رأيت هنري يركب سيارة مذهلة قلت لنفسي أنني أريد مثلها، وبالفعل اشتريتها لكن بعد أيام ندمت لأنها كانت تستهلك كل راتبي بسبب الوقود، فقمت بشراء سيارة تويوتا".

وأردف: "بعد أربعة أعوام في آرسنال وبالرغم من ارتفاع راتبي لاحقًا، لم أتمكن من ادخار 100 ألف استرليني، الجميع كان يظن أنني مليونير، لكنني لم أكن كذلك".

وأكمل: "عندما شاهدت كم الأموال التي سأحصل عليها في برشلونة وافقت على الفور، وفكرت في أسرتي عندما تحدثت مع المدير الرياضي، والذي أخبرني أنني لن ألعب كثيرًا، لكنني لم أهتم لذلك فلقد علمت أنني سأصبح مليونير".

جدير بالذكر أن سونج حاليًا لا يلعب في أي فريق، بعدما قام فريق سيون بطرده رفقة ثمانية من زملائه بسبب رفضهم تقليل رواتبهم، وقرر مؤخرًا مقاضاة الفريق السويسري.