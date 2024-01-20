لاعب بالدوري الإنجليزي .. الاتفاق يستقر على بديل هندرسون

الاتفاق يستهدف أحد لاعبي الدوري الإنجليزي

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يبحث نادي الاتفاق خلال الوقت الحالي، عن التعاقد مع لاعب جديد بدلًا من النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، الذي رحل عن الفريق للانتقال إلى أياكس الهولندي.

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وأعلن الاتفاق منذ أيام، عن فسخ التعاقد مع هندرسون بالتراضي بين الطرفين، بعد أن قضى في صفوفه 6 أشهر فقط، لينتقل بشكل رسمي إلى أياكس.

وكشف الإعلامي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الاتفاق يقترب من التعاقد مع لاعب وسط إيفرتون؛ اللاعب المالي عبد الله دوكوري.

وأضاف رومانو أن دوكوري يعد أحد أهداف الاتفاق للتعاقد معه خلال الشتاء الجاري، حيث يحاول النواخذة التفاوض مع اللاعب عن طريق المقربين منه.

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ومن جانبه؛ يتمسك نادي إيفرتون باستمرار دوكوري، خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق، التي يتم الاعتماد عليها دائمًا، حيث يحاول الاتفاق مع النادي الإنجليزي، من أجل ضم النجم المالي.

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