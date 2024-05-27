"لاعب باريس" يثير الجدل قبل نهائي الأبطال بين كامافينجا وروبرتو كارلوس

حديث شيق بين نجمي ريال مدريد الحالي والسابق!

أثار إدواردو كامافينجا نجم ريال مدريد الجدل بحديثه عن لاعب باريس سان جيرمان خلال حواره مع روبرتو كارلوس النجم التاريخي للفريق الإسباني عبر قناة النادي الرسمية.

المدافع البرازيلي صاحب القدم الصاروخية سأل كامافينجا إن كان قد تحدث مع أحد لاعبي باريس سان جيرمان حول نهائي دوري أبطال أوروبا، فأجابه "لا، لقد تحدثنا عن شيء مختلف"، ليرد كارلوس "عن ريال مدريد" فيُجيبه اللاعب الفرنسي "لا".

كامبافينجا وكارلوس لم يكشفا هوية لاعب باريس سان جيرمان المقصود بالحديث، لكن المرجح أنه كيليان مبابي المرتبط بالرحيل إلى الفريق الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الكثير من الإشاعات تُرجح انتقال مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الصيف القادم في صفقة مجانية عقد انتهاء عقد المهاجم الفرنسي مع ناديه ورفضه تفعيل البند الذي يُتيح تجديده لموسم جديد.

ريال مدريد يستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت القادم في استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.