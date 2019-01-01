لاعب النجم الساحلي: سنقلب الطاولة على الزمالك

هل ينجح النجم الساحلي في التأهل للنهائي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد ماهر الحناشي، لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، على أن فريقه قادر على تحقيق الفوز على الزمالك، والتأهل إلى المباراة النهائي بالكونفدرالية.

الزمالك كان قد حقق الفوز على النجم الساحلي في ملعب برج العرب بالأسكندرية، بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الحناشي قال خلال تصريحات لصحيفة "الصريح" التونسية: "النجم الساحلي قادر على قلب الطاولة على الزمالك والتتويج بكأس الكونفدرالية".

حازم إمام وخالد بوطيب قد يغيبا عن مباراة #الزمالك أمام #النجم الساحلي بسبب الإصابة.🧐 pic.twitter.com/vxxZcNOe8W — جول مصر (@goaleg) May 2, 2019

الزمالك يسعى لتفادي الخسارة من النجم الساحلي بفارق هدفين، من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية.

وتسافر بعثة الزمالك مساء غدٍ الجمعة إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق النجم الساحلي، على الملعب الأولمبي بسوسة.

النجم الساحلي سيستضيف الزمالك مساء يوم الأحد المقبل، في مباراة العودة، بين جماهيره.