لاعب العين: نحن في أتم الجاهزية لمواجهة الدحيل

العين على موعد مع مباراة مصيرية أمام الدحيل القطري غد الثلاثاء في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد الياباني الدولي، شيوتاني أن مباراة فريقه أمام الدحيل القطري صعبة ولكن لا بديل فيها عن الفوز، مشيراً إلى أن الفريق في أتم الجاهزية للمواجهة.

ويستعد العين لمواجهة الدحيل القطري، يوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال شيوتاني في تصريحات صحفية: "ندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة، غير أننا واثقون في مقدرتنا على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وواصل: " العين في أعلى درجات الجاهزية لمباراته القادمة من مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث خضعنا بعد مواجهة الشارقة إلى جرعات تدريبية مكثفة وضع خلالها المدير الفني الأسلوب المناسب لتحقيق هدفه في الجولة".

وتابع: " عازمون على إظهار روح القتال وتقديم أفضل ما لدينا طوال عمر المباراة".

الجدير بالذكر أن العين يحتل المركز الأخير من مجموعته بنقطتين، وبفارق نقطتين عن الدحيل واستقلال طهران أصحاب المركز الثاني والثالث على الترتيب.