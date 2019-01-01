لاعب السد: نعرف لاعبي بيرسبوليس جيداً ونسعى للفوز عليهم

لاعب السد يؤكد على أن فريقه هدفه الفوز فقط في مباراة الزعيم أمام بيرسبوليس

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد بيدرو ميجيل، لاعب نادي السد على أهمية فوز فريقه على حساب بيرسبوليس، في البطولة الآسيوية، بالرغم من حسم الزعيم لتاهله.

ويحل السد ضيفاً، مساء غد الإثنين على بيرسبوليس، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وقال بيدرو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "صحيح أن بيرسبوليس خرج من البطولة ولكننا هنا من أجل تحقيق الفوز".

وتابع: "الجميع يعلم مدى صعوبة المباراة على ملعب آزادي، والجميع في الفريق لديه القدرة على تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة".

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الصور تتحدث عن نفسها وعنه 🔝🌟 pic.twitter.com/fbzw0Y2V3k — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

وواصل: " نعرف لاعبي فريق بيرسبوليس جيدا وهم أيضاً يعرفونا، بعد خوض العديد من المباريات أمامهم، ونحن جميعاً مستعدين لتقديم الأفضل".

الجدير بالذكر ان السد يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بست نقاط.