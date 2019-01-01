لاعب السد: جاهزون للفوز على الريان في كأس أمير قطر

مواجهة قوية بين السد والريان بكأس أمير قطر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث بيدرو ميجيل لاعب نادي السد القطري، على جاهزية الفريق لمواجهة الريان ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمير قطر.

ويسعى السد لمواصلة الأداء الجيد، والفوز والتأهل إلى نهائي كأس أمير قطر نحو اللقب المحلي الثاني في الموسم الحالي بعد التتويج بالدوري.

وأكد ميجيل في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على صعوبة المواجهة أمام الريان، ولكنهم سيعملوا على تحقيق التأهل إلى نهائي البطولة.

وقال اللاعب في تصريحاته إن الفريق جاهز تمامًا لمواجهة الريان وخطف بطاقة التأهل من أجل تحقيق لقب كأس أمير قطر.

وأضاف: "مواجهة الريان هامة لنا، وجاهزون لها وسنفوز من أجل النهائي".

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وكان السد قد توج بدوري نجوم قطر، قبل انتهاء البطولة بقيادة البرتغالي فيريرا، والمهاجم المخضرم الجزائري بغداد بو نجاح الذي توج بلقب الهداف وأحسن لاعب في قطر.