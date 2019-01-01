لاعب السد: الفوز بالدوري زاد من حماسنا لتحقيق الألقاب

السد يستعد لمواجهة باختاكور في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء خارج أرضه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد بيدرو ميجيل، مدافع السد القطري أن فريقه قادر على تصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا، بالرغم من صعوبة مباراة السد أمام باختاكور الأوزبكي.

ويحل السد ضيفاً يوم الثلاثاء، على نظيره باختاكور في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال ميجيل في تصريحات صحفية: "نعلم صعوبة اللقاء، ولكن هذا لن يمنعنا من اللعب على الفوز من أجل العودة بالثلاث نقاط".

وتابع: "أتمنى أن يحالفنا الحظ وننجح في تحقيق الفوز، بعد فوزنا بالدوري زادت دوافعنا لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات".

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الجدير بالذكر ان السد يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر باختاكور المجموعة بأربع نقاط.