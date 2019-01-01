لاعب الدحيل: التركيز هو مفتاح الفوز على استقلال طهران

الدحيل يحل ضيفاً على استقلال طهران في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد مراد ناجي، لاعب الدحيل على أهمية مباراة فريقه أمام استقلال طهران الإيراني، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويحل الفريق القطري ضيفاً على الاستقلال يوم الإثنين، في الجولة قبل الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

وقال ناجي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " نلعب في مجموعة صعبة وكل المباريات التي لعبناها والتي سنلعبها تعتبر من المباريات الصعبة، وتحتاج منا التركيز وان تتوافر لدينا الرغبة من اجل الخروج بنتيجة ايجابية وتحقيق انتصار للفريق".

وواصل: " جئنا إلى طهران من اجل اثبات قدراتنا الخاصة وأننا من الاندية التي نجحت في وضع بصمتها على خارطة الكرة الاسيوية بفضل النتائج الايجابية التي ظل الفريق يحققها".

وتابع: "والان امامنا فرصة من اجل مواصلة الاداء الجيد وتحقيق النتائج التي تساعدنا على الوصول الى ما نريده في هذه البطولة".

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وحول مباراة الغد اتم اللاعب تصريحاته قائلاً: " لعبت من قبل على ارضية هذا الملعب ونعلم تماما ان الاندية الإيرانية تعتمد على توافد الجماهير بكثافة لمتابعة المباريات ومن قبل خرجنا بنتائج ايجابية واخرى سلبية ولكن الفريق عاقد العزم على الخروج بنتيجة ايجابية في مواجهة الغد".

الجدير بالذكر ان الفريق القطري يحتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، بينما يحل استقلال طهران في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل العين الإماراتي المجموعة بنقطتين.