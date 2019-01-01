لاعب التعاون يوضح أسباب تفوق فريقه هذا الموسم

التعاون يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم ويحجز لنفسه مقعداً وسط الكبار في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح عبد الفتاح آدم، لاعب نادي التعاون أسباب تفوق التعاون هذا الموسم، والتي ساعدته أن يكون ثاني أكثر فريق تسجيلاً للأهداف هذا الموسم.

وشارك آدم في فوز فريقه على أحد برباعية نظيفة منذ قليل، في إطار مباريات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل ثلاثة أهداف.

وقال آدم في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله، قدمنا مباراة رائعة ونجحنا في الفوز بها وهذا أهم شيء، بعد توفيق الله ساعدني زملائي في التسجيل اليوم، ونعد الجمهور بأن القادم أفضل لنا".

إن صح التعبير هذا اللاعب يمتلك في قدمه اليمنى scope 8 🧐🎯

🇩🇰 الدنماركي -الأنيق- يكمل اليوم عامه الـ 27 🎂🎇 pic.twitter.com/9IKWWzN8D1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وواصل: "دائماً ما يكون لعبنا جميل ونستحوذ على الكرة، ولكن في بعض الأحيان نلعب مباريات كبيرة ولكن لا يحالفنا الحظ، اليوم قدرنا نسجل ونستحوذ ونبدع".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نمتلك مدرباً كبيراً، ومنظومة رائعة متكاملة من إدارة لجهاز فني ولاعبين، وهذا يوضح سبب أفضلية التعاون هذا الموسم".

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الجدير بالذكر أن التعاون يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الرابع والذي يتبقى له مباراة.