لاعب الترجي: ننتظر الجماهير التونسية في مواجهة العين

الترجي يحل ضيفاً على العين في الدور الثاني من كأس العالم للأندية مساء غد السبت

فيسبوك تويتر بلال محمد

طلب إيهاب المباركي لاعب الترجي التونسي، من جمهور فريقه التواجد بكثافة في مباراة الفريق امام العين الإماراتي، مساء غد السبت.

ويواجه العين نظيره الترجي، مساء غد السبت في إطار مباريات الدور الثاني من كأس العالم للأندية، بعدما تغلب الزعيم الإماراتي على ويلجنتون النيوزلندي في مباراة الافتتاح بركلات الترجيح.

وقال المباركي في المؤتمر الصحفي للقاء: "واثق من مؤازرة جمهور الترجي للفريق خلال مباراتنا الأولي في كأس العالم، سواء كانوا من جمهور الترجي، أو الجالية التونسية في الإمارات والدول المجاورة".

وواصل: "شاركت في العديد من البطولات الدولية في مسيرتي، والآن جاء الدور على كأس العالم للأندية، حقاً أنا سعيد بهذه المشاركة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه جمهور الترجي، طموحنا تحقيق الفوز من أجل الجماهير، أتمنى تحقيق الفوز لمواصلة التقدم في البطولة".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة الترجي والعين، سيواجه ريفربليت الأرجنتيني، مساء الثلاثاء 18 ديسمبر، في نصف نهائي البطولة.