لاعب الاتحاد يتفوق عليه .. نجم تونس يستبعد رونالدو من خياراته للأفضل في الدوري السعودي

المهاجم الممتاز منح نجم الهلال الأفضلية بين السعوديين

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اختار نعيم السليتي نجم الاتفاق ومنتخب تونس جناح الهلال سالم الدوسري كأفضل لاعب سعودي في دوري روشن، رافضًا وضع كريستيانو رونالدو على قمة اللاعبين الأجانب في البطولة.

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السليتي وخلال حوار سريع مع حساب دوري روشن عبر تويتر سُئل عن اللاعبين الأفضل في الدوري، فأجاب "سالم الدوسري أفضل لاعب سعودي، فيما رومارييو نجم الاتحاد أفضل لاعب أجنبي".

نجم الاتفاق استبعد رونالدو كذلك من خياراته لفريقه المفضل المكون من 4 لاعبين بجانبه، إذ اختار كلًا من محمد الكويكبي وأمير سعيود ومراد باتنا وأندرسون تاليسكا.

صاحب الـ30 عامًا اختار كيليان مبابي كأفضل لاعب في العالم حاليًا وأعرب عن أمنيته باللعب بجانبه يومًا ما، فيما قال أن زين الدين زيدان ورونالدينيو هما قدوته في الملاعب.

يُشار إلى أن السليتي يعيش عامه الرابع في الدوري السعودي ولكنه لم يلعب كثيرًا هذا الموسم بسبب الإصابات، إذ اكتفى بـ8 مباريات سجل بها هدفًا واحدًا.

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