مفاجأة .. لاعب الاتحاد يشارك في المباريات "مصابًا"!

التوقف الدولي الحالي فرصة لإراحته..

أتى التوقف الدولي ليكشف عن معاناة أحد لاعبي الاتحاد خلال الفترة الماضية، إذ تحامل على نفسه للمشاركة في المباريات رغم إصابته.

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الحديث هنا عن الصربي بريدراج رايكوفتيش؛ حارس مرمى العميد، الذي انضم له خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من مايوركا الإسباني بعقد يمتد لنهاية موسم 2027-28.

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ورغم تألقه مع الاتحاد طوال الفترة الماضية إلا أنه تم استبعاده من معسكر صربيا الحالي استعدادًا لمواجهتي سويسرا والدنمارك، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

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دراجان ستويكوفيتش؛ المدير الفني لمنتخب صربيا، كشف عن سر قراره باستبعاد حارس الاتحاد، موضحًا خلال مؤتمره الصحفي أن رايكوفتيش يعاني من إصابة على مستوى الفخذ منذ فترة طويلة، لذلك قرر إراحته خلال التوقف الدولي الحالي.

ولم يكشف ستويكوفيتش المزيد حول وضع حارس المرمى الصربي أو الفترة التي يحتاجها للراحة واستعادة عافيته من جديد، كذلك لم يفصح النادي السعودي عن أي شيء بشأن معاناة رايكوفيتش.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا شارك مع الاتحاد في 12 مباراة بمختلف البطولات، استقبل خلالها ثمانية أهداف وصنع ستة آخرين، ليقود لاحتلال الوصافة في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 27 نقطة متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال "المتصدر"، بجانب التأهل لدور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.