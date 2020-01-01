لاعب الإسماعيلي يؤكد سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا

فيروس كورونا ضرب الأنشطة الرياضية حول العالم وتم تعليقها خوفًا من تفشيه بين الجميع

زف محمد مجدي مدافع الإسماعيلي بنبأ سار لمتابعيه بعدما أعلن أن تحليل فيروس كورونا التي خضع له جاءت نتيجته سلبية، وأوضح بأن عملية زراعة الشعر التي قام بها لم تكن سبب الأعراض التي ظهرت عليه.

وقال مجدي في منشور عبر "فيسبوك" :"اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله النتيجه طلعت سلبى والله معارف أقول إيه على كمية الحب والدعاوي والناس اللى كلمتنى وناس اللى بعتتلى رسايل".

وتابع: "مكنتش قادر أرد هكلمهم واحد واحد وشكرهم على اهتمامهم وحبهم وربنا يبعد عنا كل شر."

المزيد من الفرق

وأضاف: "بالنسبة لموضوع زراعة الشعر مكنش له أى أسباب فى تعبى أنا اتحجزت عشان طلع عندى مشكلة فى صورة الدم بتاعتى وربنا يبعد عننا كل حاجة وحشة."

فيروس كورونا ضرب الأنشطة الرياضية حول العالم وتم تعليقها خوفًا من تفشيه بين الجميع خلال الفترة الحالية حتى الوصول إلى علاج.

وكان اللاعب قد نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يطلب من الجميع الدعاء له داخل الحجر الصحي.

لاعبون عرب ضربوا نموذجًا رائعًا في الوفاء مع أنديتهم

وقال مجدي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "اللى بيحبنى يدعيلى أنا فأوضة الحجر الصحى بطلب من كل الناس أنها تدعيلى".