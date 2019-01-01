لاعب أرسنال السابق: نصري عرض شرائي

كيف تسبب نصري في أزمة داخل أرسنال

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف إيمانويل فريمبونج، لاعب أرسنال السابق، أنّه تعرض للكثير من المضايقات من مواطنه الفرنسي سمير نصري حينما لعب الثنائي لصالح المدفعجية.

نصري رحل عن المدفعجية منضمًا إلى مانشستر سيتي وانتقل لعدد من الفرق حتى استقر حاليًا في أندرلخت البلجيكي، بينما فيرمبونج اعتزل بعمر 27 عامًا فقط.

وقال اللاعب الفرنسي في تصريحات لصحيفة "أتلتليك": "بعد أن خسرنا مباراة ضد ليفربول عدنا لغرفة الملابس وكان أرسين فينجر هناك ولم يتحدث لأجل نصري يقف في منتصف الغرفة ويتهمني بالتسبب في الهزيمة".

وتابع: "وقتها كانت المباراة الثانية لي وسألت نفسي لماذا يقوم نصري بذلك؟ لماذا يقرر لاعب محترف أن يتحدث مع لاعب شاب بهذه الطريقة".

وكشف اللاعب عن واقعة أخرى مع نصري في أحد المباريات حينما قال له إنّه يستطيع شرائه بالأموال.

وأردف: "كان سلوكه غبيًا، لقد رأى أنّه يتقاضى العديد من الأموال ويستطيع أن يكون أفضل من غيره ولكني صراحة لم أحترمه مطلقًا".

واختتم: "حينما رحل إلى مانشستر سيتي شعرت بالسعادة ولم تعجبني رسالة جاك ويلشير له على تويتر يتمنى التوفيق لأجد نصري يتصل على هاتف أليكس سونج ويتحدث معي ليهددني وقتها استطعت أن أخرج كل ما بداخلي ضده".

جدير بالذكر أنّ نصري تعرض للإيقاف لمدة موسم ونصف الموسم بسبب تعاطيه المنشطات.