لاعب أرجنتيني ينصح ميسي بالانضمام لريال مدريد ليُصبح الأفضل في التاريخ

تصريحات غريبة..

يؤمن هوجو جاتي، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني وبوكا جونيورز السابق، أن على ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الانضمام إلى ريال مدريد حتى يثبت أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم.

جاتي في تصريحات صحفية قال "سيبدو أنني ضد الأرجنتينيين، ولكن حتى يؤدي ميسي بصورة قوية في المباريات الكبيرة، سيظل لاعبًا للمباريات التي على أرضه فقط.".

"يجب أن يكون رجلًا ويذهب إلى ريال مدريد ويثبت كل شيء كما فعل كريستيانو رونالدو إما سيصبح فقط لاعبًا عاديًا."

مدرب بلد الوليد: ميسي هو المرض الذي لا شفاء منه

كما أضاف "كريستيانو ذهب إلى أفضل الأندية في العالم، أما ميسي فيلعب في أرضه فقط، وعلى ملعبه حيث يأتي كل شيء يريده له.".

وواصل صاحب الـ 75 عامًا هجومه على الليو، واختتم حديثه بقوله "أريده أن يؤدي في دوري أبطال أوروبا أو في كأس العالم وإلا سيكون لاعبًا عاديًا قد مر.".

"ميسي فقط يؤدي عندما يكون كل شيء في صالحه في ملعبه وأرضه، وإنه حقًا لأمر سهل."

يذكر أن ميسي قد حقق 10 ألقاب للدوري الإسباني مع برشلونة إلى جانب 4 بطولات دوري أبطال أوروبا آخرها عام 2015 على حساب يوفنتوس، إلى جانب ستة ألقاب من كأس إسبانيا.

كم عدد أهداف ميسي ورونالدو في مسيرتهما؟ ومن يتفوق على الآخر؟

كما يجدر الإشارة إلى أن ميسي قد حقق الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم ست مرات متقدمًا على رونالدو صاحب الخمس كرات، إلا أن صاحب الـ 32 عامًا فشل في أن يُحرز أي لقب دولي مع منتخب الأرجنتين فاكتفى بالوصول لنهائي كأس العالم وكوبا أمريكا وخسرهما.