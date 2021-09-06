ما هي قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021؟
تعود منافسات دوري أبطال آسيا 2021 في سبتمبر الجاري من بوابة الأدوار الإقصائية الحاسمة، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات في الغرب والشرق.
نجح الهلال في التأهل كأحد أفضل الوصفاء في الدور الأول، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى القوية وجاء وصيفًا بنفس رصيد المتصدر استقلول من النقاط (10)، وذلك بأفضلية المواجهات المباشرة للفريق الطاجيكي.
سيواجه نادي الهلال خصم عنيد في دور 16 هو نادي استقلال الإيراني، وسيكون هذا الدور في العام الحالي من مباراةٍ واحدة، وبالطبع ستقام هذه المباراة على ملعب محايد، وهو ستاد زعبيل بإمارة دبي الإماراتية.
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أعلن المدرب ليوناردو جارديم قائمة الهلال الآسيوية قبل أيام من عودة دوري أبطال آسيا 2021، وأثارت هذه القائمة جدلاً كبيرًا بين محبي الزعيم، فمن هم اللاعبون المتواجدون بها ومن المستبعدين؟
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- كم عدد اللاعبين الأجانب في قوائم دوري أبطال آسيا؟
- من هم أجانب الهلال في قائمة دوري أبطال آسيا 2021؟
- من هم لاعبو الهلال المستبعدين من القائمة الآسيوية؟
- ما هي قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021؟
كم عدد اللاعبين الأجانب في قوائم دوري أبطال آسيا؟
بدايةً علينا أن نعلم الععد المسموح من اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق في دوري أبطال آسيا، وهذا العدد هو 4 لاعبين.
هذا العدد أقل بكثير من المسوح به في الدوري السعودي، فلائحة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تسمح لكل فريق بتقييد 7 لاعبين أجانب، وهو ما يصنع أزمة في كل موسم للأندية السعودية.
من هم أجانب الهلال في قائمة دوري أبطال آسيا 2021؟
جارديم اختار الرباعي جانج هيون سو وموسى ماريجا وماتيوس بيريرا وبافيتمبي جوميس في قائمة الهلال، وهو ما أثار موجة من الجدل بسبب استبعاد بعض نجوم الفريق الأجانب.
الجدل جاء تحديدًا على اختيار الثنائي ماريجا وجوميس معًا، وذلك لتشابه الأدوار بينهما ووجود بديل سعودي لهما في القائمة هو عبد الله الحمدان، ويرى المنتقدون أن هذا المكان كان أولى أن يذهب لمركز وسط الملعب.
من هم لاعبو الهلال المستبعدين من القائمة الآسيوية؟
استبعد جارديم لوسيانو فييتو وجوستافو كويلار وأندريه كاريلو الذي ساهم بقوة في تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا 2019.
وجاء استبعاد كويلار وكاريلو بسبب عدم قدرتهم على خوض اللقاء الأول في مرحلة المباريات الإقصائية أمام الاستقلال الإيراني، وذلك لانشغالهما بمباراتي منتخبي بلادهما كولومبيا وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.
"لهذا السبب، وجود كويلار كان ضروريًا في قائمة الهلال الآسيوية"
ما هي قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021؟
تتكون قائمة لاعبين الهلال في دوري أبطال آسيا 2021 من 30 لاعبًا، 4 منهم أجانب كما سبق الذكر هم جوميس وبيريرا وماريجا وجانج.
|الرقم
|
اللاعب
|المركز
|1
|عبد الله المعيوف
|
حارس مرمى
|30
|محمد الواكد
|حارس مرمى
|31
|حبيب الوطيان
|حارس مرمى
|33
|عبد الله الجدعاني
|حارس مرمى
|2
|محمد البريك
|مدافع
|4
|خليفة الدوسري
|مدافع
|5
|علي آل بليهي
|مدافع
|12
|ياسر الشهراني
|مدافع
|20
|جانج هيون سو
|مدافع
|22
|أمير كردي
|مدافع
|23
|مد الله العليان
|مدافع
|32
|متعب المفرج
|مدافع
|70
|محمد جحفلي
|مدافع
|88
|حمد اليامي
|مدافع
|7
|سلمان الفرج
|لاعب وسط
|8
|عبد الله عطيف
|لاعب وسط
|15
|ماتيوس بيريرا
|لاعب وسط
|16
|ناصر الدوسري
|لاعب وسط
|28
|محمد كنو
|لاعب وسط
|29
|سالم الدوسري
|لاعب وسط
|39
|صهيب الزيد
|لاعب وسط
|43
|مصعب الجوير
|لاعب وسط
|44
|سعد الناصر
|لاعب وسط
|46
|عبد الرحمن الدخيل
|لاعب وسط
|56
|محمد القحطاني
|لاعب وسط
|11
|صالح الشهري
|مهاجم
|14
|عبد الله الحمدان
|مهاجم
|17
|موسى ماريجا
|مهاجم
|18
|بافيتمبي جوميس
|مهاجم
|49
|عبد الله رديف
|مهاجم