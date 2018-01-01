لاعبو ريال مدريد يرفعون حصيلتهم من الألقاب إلى 236 لقبًا

كأس العالم للأندية منح لاعبو ريال مدريد الحاليين التفوق على نظرائهم في برشلونة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بعد فوزهم بكأس العالم للأندية في الإمارات قبل عدة أيام، رفع لاعبو ريال مدريد الـ24 عدد ألقابهم مجتمعين إلى 236 لقبًا.

وجمع نجوم ريال مدريد معًا 24 لقبًا للدوري الإسباني و59 لقبًا لدوري أبطال أوروبا و69 لقبًا لكأس العالم للأندية، بجانب 13 لقبًا لكأس ملك إسبانيا و45 لقبًا لكأس السوبر الأوروبي و26 لقبًا لكأس السوبر الإسباني.

ويتصدر الثنائي مارسيلو وسيرجيو راموس قائمة اللاعبين الأكثر حصولًا على الألقاب في الفريق برصيد 20 لقبًا لكل منهم، تتضمن 4 ألقاب لليجا ومثلهم لدوري الأبطال وكأس العالم للأندية، بجانب لقبين لكأس ملك إسبانيا و3 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي ومثلهم لكأس السوبر الإسباني، فيما حصل عدد من اللاعبين أبرزهم تيبو كورتوا على لقبهم الأول في الإمارات.

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وقد تفوق الثنائي بذلك على نجمي الفريق كاماتشو وإيكار كاسياس اللذان فازا بـ19 لقبًا لريال مدريد، ولا يتفوق على راموس ومارسيلو سوى باكو خينتو صاحب الـ23 لقبًا وسانشيز صاحب الـ21 لقبًا.

وبالمقارنة مع برشلونة، نجد أن قائمة الريال تتفوق بفارق 6 ألقاب، إذ جمع لاعبو برشلونة الحاليين 230 لقبًا مع النادي، فيما لم يجمع لاعبو أتليتكو مدريد سوى 65 لقبًا.

لكن بالمقارنة مع اللاعبين فرديًا، يتفوق ليونيل ميسي على الجميع بفوزه بـ33 لقبًا يليه سيرخيو بوسكيتش بـ28 لقبًا ثم جيرارد بيكيه بـ28 لقبًا، فيما لم يحرز دييجو جودين مدافع أتليتكو مدريد سوى على 8 ألقاب.