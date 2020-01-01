لاعبو دورتموند يخفضون رواتبهم لمجابهة أزمة كورونا الاقتصادية

خطوة مميزة..

أصدر بوروسيا دورتموند بيانًا رسميًا أعلن فيه أن لاعبي الفريق قد قرروا تخفيض رواتبهم لتخفيف الضغط المالي على النادي وسط أزمة فيروس كورونا.

توقف النشاط الكروي يُعرض حوالي 56 ألف وظيفة في عالم كرة القدم الألمانية إلى الخطر، وذلك وفقًا لما أعلنه كريستيان سيفرت، رئيس رابطة الدوري الألماني.

لذلك، فإن لاعبي دورتموند حاولوا أن يساعدوا الموظفين داخل النادي حتى لا يفقدوا وظائفهم، في بادرة اعتبرها هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي، مُعبرة عن التضامن داخل سيجنال إيدونا بارك.

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النادي في بيانه كتب "بوروسيا دورتموند سوف يوفر عشرات الملايين من هذه الخطوة مما سيساعد في حماية النادي باعتباره أحد أكبر أرباب العمل في مدينة دورتموند وسط أزمة كورونا.".

لاعبو دورتموند ليسوا أول من يتخذ هذه الخطوة، فكان لاعبو بوروسيا مونشنجلادباخ هم السباقون بتخفيض رواتبهم أيضًا رفقة إدارة النادي من أجل دعم الموظفين واستمرار عملهم.

وكان الدوري الألماني قد أُعلن عن إيقافه حتى 2 أبريل المقبل، قبل أن تقترح رابطة البوندسليجا تمديد هذا التأجيل حتى آخر الشهر في ظل تفشي وباء كورونا.

يذكر أن الرابطة قد قدّرت الخسائر الاقتصادية حال عدم القدرة على استئناف بطولة الدوري الألماني والدرجة الثانية وإلغاء البطولتين بما قد يصل إلى 750 مليون يورو، مما سيجعل أكثر من نصف الأندية معرضة للتهديد الوجودي.