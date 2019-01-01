لاعبو السعودية: مباراة لبنان مهمة وصعبة لهذا السبب

المنتخب السعودي يواجه نظيره اللبناني مساء اليوم في ثاني جولات كأس آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد لاعبو المنتخب السعودي، على جاهزيتهم لمواجهة لبنان مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا.

وقال فهد المولد في تصريحات صحفية: "مباراة لبنان، تمثل أهمية كبيرة لنا كونها فرصة كبيرة لتعزيز تصدرنا للمجموعة".

وواصل: "ستكون مباراة صعبة وقوية، سندخل اللقاء بكامل تركيزنا من أجل تحقيق الفوز".

وافتتح المنتخب السعودي مبارياته في البطولة، بفوز عريض على حساب نظيره الكوري الشمالي، برباعية نظيفة منذ أيام.

ومن جانبه قال هتان باهبري: " ن التركيز والانضباط التكتيكي سلاح المنتخب في مواجهة لبنان، نأمل في مواصلة الأداء الذي ظهر به اللاعبون في المباراة الأولى أمام كوريا الشمالية للحفاظ على ما تم اكتسابه منها".

الجدير بالذكر ان المنتخب السعودي، يتصدر المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن نظيره القطري صاحب المركز الثاني، بينما يحتل كلاً من لبنان وكوريا الشمالية المركزين الثالث والرابع على الترتيب.