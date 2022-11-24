لاعبة كرة قدم .. الكشف عن الفتاة التي خطفت قلب هالاند!

بعد فترة طويلة من السرية

ربما لا يتواجد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في بطولة كأس العالم قطر 2022، لكنه حرص على قضاء فترة إقامة المسابقة بأفضل صورة ممكنة.

العديد من التساؤلات انتشرت حول الحياة العاطفية لنجم مانشستر سيتي، والغموض الكبير عن الفتاة التي يواعدها صاحب الـ22 سنة، لعدم ظهوره مع أي فتاة طوال الفترة الماضية.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، تمكنت من الكشف عن صديقة هالاند، وهي لاعبة كرة قدم اسمها إيزابيل جوهانسن وتبلغ من العمر 18 عامًا وتقضي معه فترة إجازته هذا الشهر.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند وإيزابيل في علاقة حب وطيدة ويتواعدان منذ بضعة أشهر، حيث نشأوا معًا في مسقط رأسهما بمدينة بيرن النرويجية، ولعبا لنفس الفريق المحلي الذي مثله هالاند ببداية مسيرته.

وأشارت إلى أن إيزابيل سافرت مع هالاند خلال فترة تواجده في ألمانيا وإنجلترا، والآن تقضي معه فترة الراحة في إسبانيا خلال توقف المباريات بسبب المونديال.

ولضمان الحفاظ على السرية التامة بخصوص العلاقة، قامت اللاعبة الشابة بحذف كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ارتباطها بهالاند.

جدير بالذكر أن نجم سيتي الذي سجل 23 هدفًا في 17 مباراة مع الفريق هذا الموسم، سبق أن قال إن كرات المباريات التي يُسجل فيها هاتريك يهديها إلى صديقته التي تحتفظ بهم.