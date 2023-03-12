سخرية من سكاي سبورتس بسبب مدافع مانشستر سيتي

أثارت قناة سكاي سبورتس سخرية الجمهور الإنجليزي بعد جرافيك لصورة مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي بدت وكأنها تعبر عن لاعبين اثنين!

وتغلب السيتي على مضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد، أمس السبت، ليقلص الفارق إلى نقطتين بينه وبين المتصدر آرسنال الذي سيحل ضيفًا اليوم على فولهام.

واختار بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيلته التي ضمت السويسري مانويل أكانجي في قلب الدفاع والذي أكمل المباراة حتى نهايتها.

نشرت شبكة سكاي التشكيل بـ "جرافيك" غريب للمدافع السويسري الذي بدا وكأن رأسه موضوع على جسم زميله برناردو سيلفا.

انتشرت الصورة وأثارت سخرية الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فما بين متسائل عما إن كانت القناة لديها صورة للاعب وبين آخر سخر من "برناردو أكانجي".

وكان المدافع السويسري قد انتقل للعب مع مانشستر سيتي في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 15 مليون جنيه استرليني.