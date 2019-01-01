لاسارتي يغادر المؤتمر منفعلًا بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

لاسارتي يرفض نسف عمله مع الأهلي طوال الموسم بسبب مباراة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

غادر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيراميدز منفعلًا بسبب أحد الأسئلة من الصحفيين.

وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز على حساب الأهلي في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس مصر 2019 ليقصي الأهلي ويتأهل لربع النهائي.

وقال لاسارتي عقب المباراة إن التوتر لعب دورًا في خسارة الأهلي مباراة اليوم على الرغم من ظهور الفريق بشكل جيد.

وأضاف: "لقد عملنا طوال الموسم من أجل الفوز بالدوري ونجحنا في تحقيق ذلك، الأمور لم تكن سهلة كما يعتقد البعض"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019

وتابع: "الفارق بيننا وبين الزمالك وصل إلى 17 نقطة، وفي النهاية قلبنا الطاولة وحققنا لقب الدوري، لا يمكن نسف كل ذلك"

وردًا على أحد أسئلة الصحفيين انفعل مارتن لاسارتي ليسأله "من حقق لقب الدوري في النهاية" قبل أن يكرر سؤاله بنوع من العصبية ثم يغادر المؤتمر غاضبًا.

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يذكر أن الأهلي كان قد حقق لقب الدوري لموسم 2019 قبل حوالي 3 أسابيع، ليحسم اللقب المحلي الأول بقيادة مارتن لاسارتي.