لاسارتي يحسم موقف ثنائي الأهلي من رحلة جنوب إفريقيا بعد لقاء الاتحاد

الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في لقاء قوي مساء اليوم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحسم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، موقف الثنائي حمدي فتحي وهشام محمد من السفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، السبت المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى لتأمين النتيجة قبل لقاء الإياب.

ويحدد لاسارتي موقف الثنائي عقب لقاء الاتحاد الذي سيقام اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز على ملعب "برج العرب".

وخاض شريف إكرامي خلال الأيام القليلة الماضية، برنامجه التأهيلي من الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

وتعرض إكرامي لإصابة قوية بمزق في عضلة السمانة، حيث قطع شوطًا كبيرًا حتى الأن في البرنامج التأهيلي الذي وضع له وفقًا للجهاز الطبي في النادي.

إقرأ أيضًا - جهاد جريشة حكمًا لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي

ويسع الأهلي، اليوم الثلاثاء، في الفوز على الاتحاد السكندري للضغط على الزمالك في صدارة الدوري المصري الممتاز وتقليص الفارق انتظارًا لسقوط الأبيض أمام سموحة.