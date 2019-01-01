لاسارتي: سنعمل على علاج أزارو من إهدار الفرص

مهاجم الأهلي يعاني بشكل واضح من إهدار الفرص الكثيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد مارتن لاساراتي المدير الفني للنادي الأهلي على أنه يعمل في الوقت الحالي على علاج مشكلة إهدار الفرصة، بالنسبة لمهاجمي القلعة الحمراء.

ونجح الأهلي مساء اليوم في العودة إلى صدارة الدوري، بعد الفوز على النجوم بهدفين دون رد في الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريق استحق الفوز اليوم، لقد أهدرنا الكثير من الفرص، وسنستمر في العمل حتى نهاية الموسم، ونحقق هدفنا وهو الفوز بالدوري".

وتابع: "أزارو أهدر العديد من الفرص في اللقاء، بالرغم من تسجيله هدف الفوز، ولكننا سنعمل في الفترة القادمة على علاج إهدار الفرص بالنسبة لأزارو وغيره من اللاعبين".

#الأهلي يواصل الانتصارات في الدوري المصري، ويتصدر الدوري المصري.🔝 pic.twitter.com/noi4Lw3WLH — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

وواصل: "لا يمكننا الدفع بوليد سليمان فهو عائد من الإصابة بعد فترة طويلة من الغياب، الجهاز الطبي أخبرنا أنه يستطيع في الفترة الحالية المشاركة في 30 دقيقة فقط".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 67 نقطة بعد لعب 29 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 31 مباراة.