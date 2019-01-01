لازارو: أشعر بتأثير كونتي في أدائي

لاعب انتر الجديد يشعر بتأثير مدربه بعد يومين فقط من التدريب

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد فلانتينو لازارو، الوافد الجديد لنادي انتر أنه بدأ يشعر بتأثير أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري، عليه بعد أيام من انضمامه للتدريبات.

وقال لازارو في تصريحات خاصة بقناة إنتر التلفزيونية: "أنا سعيد للغاية، أشعر ببعض الإرهاق قليلاً وهذا لأننا نتدرب بشكل مكثف وهذا طبيعي".

وواصل: "سعيد بتواجدي هنا، الأجزاء رائعة وكل شيء رائع، نحن جميعاً نريد العمل بجهد الأمور تسير على ما يرام، الجميع رحب بي بشكل مذهل في أيامي الأولى بالفريق، لقد بدأت بتعلم القليل من اللغة الإيطالية".

وواصل: "في الفترة الحالية يقوم إيفان بريزيتش بمساعدتي وترجمة الكلمات لي، أنا سعيد حقاً بالطريقة التي يتعامل بها الجميع معي".

وانضم لازارو إلى صفوف انتر الأسبوع الماضي، قادماً من نادي هيرتا برلين الألماني في صفقة كلفت الفريق الإيطالي 20 مليون يورو.

وتطرق لازارو إلى الحديث عن مدربه الجديد وقال: "هذا يومي الثاني مع كونتي، ولكني أحببت العمل معه الجميع لاحظ تأثيره".

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📆 9 يوليو

يومًا يحمل الكثير من الذكريات لـ"زيزو" 💫 pic.twitter.com/4ZLloBM7SE — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 9, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "نحن سنعمل معاً لتحقيق أفضل النتائج ونحقق أهداف الفريق في الموسم الجديد".

الحدير بالذكر أن الظهور الأول للظهير صاحب الـ 23 عاماً، سيكون يوم الأحد القادم في أولى المباريات الودية لانتر، استعداداً للموسم الجديد.