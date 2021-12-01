لأجل الكرة الذهبية؟ ليفاندوفسكي يطالب وكيله بنقله إلى ريال مدريد

يبدو أن رغبة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني في الفوز بالكرة الذهبية يعد واحدًا من الأسباب الرئيسية التي تدفعه إلى رغبة الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ويحصل ليفاندوفسكي خلال اليومين الماضيين على تعاطف كبير من عالم كرة القدم، بعد أن حل وصيفًا في سباق الكرة الذهبية لعام 2021 بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لدرجة أن نجم باريس سان جيرمان اعترف بأن مجلة "فرانس فوتبول" تدين للبولندي بالجائزة.

ليفاندوفسكي كان المرشح الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية لعام 2020، قبل أن تقرر "فرانس فوتبول" حجب الجائزة بسبب جائحة فيروس كورونا.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ليفاندوفسكي سيطلب الرحيل عن بايرن ميونخ في الصيف المقبل، خاصة وأن عقده مع البافاري يمتد حتى 2023.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي قد أمر وكيل أعماله، بيني زهافي، بإعطاء الأولوية المطلقة لعرض محتمل من ريال مدريد يمكن أن يتم تقديمه في الصيف المقبل.

لماذا يريد ليفاندوفسكي اللعب مع ريال مدريد؟

يعلم ليفاندوفسكي جيدًا مدى الانتشار الذي يحظى به ريال مدريد في جميع أنحاء العالم.

وبخلاف الألقاب التي يمكن أن يحصل عليها اللاعب جماعيًا، فإن ليفاندوفسكي يعلم أن اللعب مع ريال مدريد سيمنحه دفعة أكبر في التتويج بالجوائز الفردية.

ويعد ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البولندي إلى الرغبة في اللعب مع ريال مدريد لسنوات.

لماذا يرغب ريال مدريد في ضم ليفاندوفسكي؟

ليفاندوفسكي، وبعمر 33 عامًا، لا يزال ينتظر آخر عقد كبير في مسيرته، خاصة وأنه لا يوجد هداف مثله في السنوات الأخيرة، ولا حتى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

البولندي سجل 40 هدفًا أو أكثر في آخر ست مواسم، وهو في الموسم الحالي تمكن من تسجيل 25 هدفًا في 20 مباراة لعبها حتى الآن.

ويملك ريال مدريد تقارير ممتازة عن أساليب تدريب ليفاندوفسكي الشخصية وكيفية عنايته بلياقة جسده.

زوجة ليفاندوفسكي، هي واحدة من أنجح خبراء التغذية في بولندا، وتضع نظامًا غذائيًا يضمن له التحسن في مسيرته.

متى بدأ اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ليفاندوفسكي؟

ليفاندوفسكي كان قريبًا جدًا من ارتداء قميص ريال مدريد، وذلك بعد أن سجل رباعية بقميص بوروسيا دورتموند الألماني في مرمى النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2012-13.

حينها بدأ فلورنتينو بيريز يعتقد أن ليفاندوفسكي قد ولد ليلعب مع ريال مدريد، وتم حتى وضع العقد أمام المهاجم البولندي.

لكن في النهاية لم يكن من الممكن إتمام الصفقة، لأن وكيله السابق سيزاري كوتشارسكي قد قطع عهدًا لبايرن ميونخ بالحصول على ليفاندوفسكي.

ويعد ذلك السبب الرئيسي وراء قيام ليفاندوفسكي بتغيير وكيله والتوجه للعمل مع بيني زهافي، أحد الوكلاء الأكثر نفوذًا في سوق الانتقالات.

زهافي يعمل بشكل مكثف مع ريال مدريد في الفترة الماضية، وعمل على انتقال دافيد ألابا إلى النادي الملكي، والآن لديه مهمة رئيسية في الصيف المقبل، أن يرتدي ليفاندوفسكي قميص ريال مدريد.

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