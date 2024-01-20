لابورت يسدد فاتورة تصريحاته.. اطردوه خارج السعودية وعذر المترجم أقبح من الذنب!

اعتذار لابورت قوبل بعاصفة مختلطة بين الهجوم والسخرية

SHAHID

تحول النجم الإسباني إيمريك لابورت، لاعب النصر، إلى محور الحديث والمناوشات بين الجماهير السعودية، بعد تصريحاته الهجومية ضد النظام في الدوري السعودي، والتي خرج ونفاها في وقت لاحق مؤكدًا وجود خطأ في الترجمة ومطالبًا أنصاره بعدم تصديق هذه "الأكاذيب".

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ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، حوارًا مطولًا مع لابورت، قال خلاله تصريحات انتقد فيها المسؤولين في الكرة السعودية ووصفهم بأنهم لا يلتزمون باتفاقاتهم مع اللاعبين، كما اشتكى من بعض الأمور المتعلقة بالزحام المروري في الرياض.

وفجرت هذه الصريحات، تعليقات الجماهير السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هوجم لابورت بشدة خصوصًا من جماهير المنافس الهلال، الذين قارنوا بين تصريحات محترفي الزعيم التي تتغنى بالأجواء في دوري روشن وتشيد بالحياة في المملكة، بينما لاعبو النصر الأجانب يشتكون من الأوضاع.

وبعد انتشار الحوار بشكل موسع ببضع ساعات، خرج لابورت سريعًا لينفي ويكذب ما نقلته صحيفة "آس" على لسانه بشأن الكرة السعودية، حيث لم يكتف بتغريدة النفي بل ظهر في مقطع فيديو "لايف" على حسابه في "إنستجرام"، ليؤكد أنه يعيش أفضل أيامه في السعودية وأنه سعيد للغاية داخل النصر بينما ترجمت تصريحاته بشكل خاطئ، مطالبًا الجماهير بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات.

تبرير لابورت، قوبل بعاصفة مختلطة بين الهجوم والسخرية بين الجماهير التي ترى أنه يبحث عن منفذ للهروب من عقاب إدارة ناديه أو حرمانه من الحصول على الامتيازات المادية الكبيرة في عقده مع النصر، ساخرين أيضًا من زعمه وجود خطأ في الترجمة، في ظل أن الحوار أجرته صحيفة إسبانية مع لاعب إسباني، بينما ذهب آخرون إلى ضرورة طرده من السعودية من خلال هاشتاج "#طرد لابورت مطلب"، بعد هذه الادعاءات الكاذبة، بحد وصفهم.

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في نفس الوقت، خرجت تغريدات من الجماهير مطالبة بحساب اللاعب على تصريحاته ووضع بنود في عقود المحترفين الجدد، تحظر عليهم الإساءة إلى مشروع دوري المحترفين السعودي مع فرض غرامات كبرى على كل من يتجاوز.

SHAHID