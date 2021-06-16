لابورت غاضب من جوارديولا وبرشلونة مستعد

لابورت غير سعيد داخل مانشستر..

أسفرت تقارير أخيرة بأن المدافع الإسباني، إيميريك لابورت رحب بعرض برشلونة للحصول على خدماته ضمن صفقة تبادلية قوية مع مانشستر سيتي.

اللاعب غير راض عن وضعه في مانشستر، ولا يفهم سبب عدم تواصل جوارديولا معه لفترة طويلة ويحب خيار برشلونة رغم تعقيده.

ماذا الذي زاد استياء لابورت وموقف برشلونة؟

عدم مشاركة اللاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا في بورتو رغم جاهزيته كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، علم حينها أنه لن يكون الخيار الأول أو الثاني لجوارديولا.

اللاعب على دراية بالوضع الإقتصادي الحالي لبرشلونة، ويعلم أن السيتي لن يسهل عملية انتقاله لكنه يضع آماله على عرض برشلونة الأخير بإجراء صفقة تبادلية مع رغبة مانشستر سيتي في ضم سيرجي روبرتو وديمبيلي.

وضع لابورت مع السيتي؟

أصبح لدى لابورت شكوك جدية بشأن استمراريته في السيتي بعد الموسم المنصرم، على الرغم من أنه لعب ما يقرب 2249 دقيقة، إلا أنه يعلم أنه ليس الخيار الأول ولا الثاني في دفاع بقيادة روبن دياز وستونز كشريك أساسي، إنه سيناريو معقد، اللاعب يريد أن يشعر بالأهمية ولكن يبدو أنه سيكون أمامه دائمًا شخص ما.

الجدير بالذكر ليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم برشلونة بضم لابورت، لكن كان هناك اهتمام من قبل العملاق الكتالوني باللاعب قبل الرحيل إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 من أتلتيك بيلباو.

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